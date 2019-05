Piaggio raddoppia l'utile nel primo trimestre

Gruppo Piaggio

(Teleborsa) - Nel primo trimestre del 2019 ilha registrato performance in miglioramento rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno, la crescita di tutti i principali indicatori di conto economico, un deciso incremento del risultato operativo e dell'utile netto, maggiori investimenti e la riduzione del debito.In particolarerispetto ai 312,3 milioni di euro registrati nel primo trimestre 2018. A cambi costanti la crescita dei ricavi è stata del 10% rispetto allo scorso anno.L' Ebitda è risultato pari a 49,5 milioni di euro, in crescita del 14,5% (+16,8% a cambi costanti).. Escludendo gli effetti dell’IFRS 16, l'utile netto del Gruppo Piaggio al 31 marzo 2019 sarebbe pari a 7,9 milioni di euro, in crescita del 99% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente., in miglioramento per 46,8 milioni di euro rispetto a 502,9 milioni di euro al 31 marzo 2018.(129.700 nel primo trimestre del 2018), registrando ricavi consolidati per 346,2 milioni di euro. Al 31 marzo 2019(80.600 al 31 marzo 2018), per un fatturato netto di 226,7 milioni di euro (+7,9% rispetto a 210,1 milioni di euro al 31 marzo 2018).