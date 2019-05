Anie: in crescita fotovoltaico ed eloico, calo per idroelettrico e bioenergie

(Teleborsa) -e con trend positivi di fotovoltaico (+10%) e eolico (+4%), mentre idroelettrico e bioenergie risultano in calo.Questa la stima dell'Osservatorio Fer 2019 dell'Anie dove fotovoltaico, eolico e idroelettrico,che con i 32,5 MW del mese di febbraio 2019 raggiungono complessivamente 66 MW, +10% rispetto allo stesso periodo del 2018: in aumento il numero di unità di produzione connesse (+8%), anche grazie alle detrazioni fiscali per il cittadino.Gli impianti di tipo residenziale (fino a 20 kW) costituiscono il 60% della nuova potenza installata nel 2019, mentre non sono entrati in esercizio impianti di potenza superiore a 1 MW.Nel mese di febbraio 2019 lcon un totale per il 2019 di 31 MW (+4% rispetto allo stesso periodo del 2018). In calo il numero di unità di produzione connesse (-55% rispetto al 2018).Diminuiscono anche leche con i soli 0,7 MW del mese di febbraio 2019 raggiungono quota 6,5 MW nel 2019 (-72% rispetto al 2018). Si registra invece un incremento (+33%) per le unità di produzione rispetto allo stesso periodo del 2018.