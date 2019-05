Falck Renewables, sottoscritto accordo con Vestas

Falck Renewables

(Teleborsa) -per l'acquisto di 5da parte di. Le parti coinvolte nell'accordo sono laA.S e la controllata norvegese del gruppo italianoPer una capacità complessiva di 21 MW e unfinanziati interamente con risorse proprie, il contratto di fornitura, proprietà della compagnia quotata al segmento Star della Borsa italiana.L'area si trova sulla costa ovest del Paese Scandinavo, nella penisola di Stadlandet, vicino a Selje, nella contea di Sogn og Fjordane. Leottimizzate specificatamente per questo progetto ad alta ventosità, hanno una, sono montate su torri di 90 metri e hanno un'altezza massima di 148,5 metri. Si prevede una produzione media annua di 75 GWh, superiore a quanto mediamente prodotto da un'equivalente capacità installata negli impianti Falck Renewables.Le parti hanno, inoltre, sottoscritto un. A breve inizierà la costruzione delle opere civili e di interconnessione, con termine previsto entro la metà del 2020. La consegna delle turbine è quindi attesa per l'estate 2020 e la messa in esercizio dell’impianto per la fine di ottobre 2020., il leader mondiale nella produzione di turbine eoliche. La messa in esercizio di questo impianto, così come il completamento del vicino parco eolico di Hennøy, ci consentirà di produrre energia pulita in Norvegia, mercato chiave e in espansione per il nostro Gruppo, contribuendo così al nostro obiettivo di un futuro sempre più decarbonizzato",l' Amministratore Delegato di Falck Renewables S.p.A