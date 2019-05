Seeds&Chips e Regione Puglia: intesa per Centro ricerca agricoltura presso Aeroporto Bari

(Teleborsa) - Firmato a Milano da Presidente Regione Pugliae dal fondatore di Seeds&chipsla dichiarazione di intenti con la quale la, ovvero l’agricoltura del futuro. Si tratta di una opportunità di investimenti unica per la regione e per l’Italia. Presente ilalla firma del documento.Giunta alla quinta edizione. E' la piattaforma che ha raccolto il testimone da Expo 2015 e che collabora con diversi governi sui temi del cibo e del foodtech. "Portate a Milano le vostre imprese e le vostre startup: le sfide per il futuro sono tante, abbiamo bisogno dell’impegno di tutti», è stato il motto d'invito a partecipare del presidente e fondatore Marco Gualtieri.Nella prossima edizione di Seeds&Chips si darà grande spazio al tema dellaNel contesto dell’accordo appunto la realizzazione, presso l’ex terminal passeggeri dell’aeroporto di Bari, del centro di ricerca, sviluppo e innovazione per l’agricoltura di precisione.- poiché stiamo lavorando ad un progetto ambizioso: trasformare i nostri aeroporti pugliesi in hub polifunzionali al servizio del territorio, con grande attenzione all’innovazione, alla sostenibilità e al mondo delle imprese. Oggi, con esperti del settore, parliamo di agricoltura di precisione., rendendo il nostro scalo un polo di attrazione ed eccellenza per investimenti nazionali e internazionali in ambito tecnologico, favorendo così, ulteriori sinergie con molteplici realtà industriali regionali ed extraregionali”.stamattina tra la Regione e Seeds&Chips per dare vita al più importante centro di ricerca ed incubazione di impresa italiano nel settore".