Wall Street in frazionale ribasso

(Teleborsa) -, con il sentiment degli investitori che ne porta in rosso gli scambi.sempre più vicine all'acme,che faticano a raggiungere un accordo commerciale soddisfacente per entrambe le parti.Dopo il tweet di Donald Trump in cui il Tycoon minacciava l'applicazione dei dazi al 25% su 200 miliardi di importazioni cinesi, in vigore da domani, riprendono in queste ore le trattative a Washington per trovare un compromesso prima della deadline imposta dal Presidente degli States.A causa di questi eventi che fanno da market movers prevale la cautela a Wall Street, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,50%; sulla stessa linea, loha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 2.870,69 punti. In frazionale calo il(-0,4%), come l'S&P 100 (-0,4%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-0,75%) e(-0,70%).del Dow Jones in sostanziale aumento è(-0,58%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,63%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,40%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,31%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,23%.(+5,80%),(+3,15%),(+2,83%) e(+1,65%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,63%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,82%.Affonda, con un ribasso del 2,06%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,68%.