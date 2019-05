Mercati europei in rialzo su speranze accordo commerciale

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Il sentiment degli investitori è sostenuto dalla speranza di una soluzione della disputa commerciale tra Washington e Pechino nonostante l' aumento dei dazi USA sui beni cinesi sia entrato in vigore proprio oggiSul mercato Forex, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,123. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.285,9 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,71%.Invariato lo, che si posiziona a +269 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,65%.segna un discreto guadagno dell'1,07%. Denaro anche su+0,34%, e+0,77%. Bene il listino italiano, con ilin aumento dello 0,88%.Si distinguono a Piazza Affari i settori(+2,11%),(+1,39%) e(+1,26%).In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1%.Tra idi Milano, in evidenza(+5,40%) spinto dalle indicazioni sul nuovo piano industriale al 2021 . Bene inoltre(+2,90%) e(+2,84%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,37%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,10%.di Milano,(+4,23%),(+3,52%),(+3,42%) e(+2,87%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,93%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,84%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,21%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,01%.