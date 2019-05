Wall Street chiude in ribasso

Dow Jones

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, che termina con un calo dello 0,54% sul; sulla stessa linea, cede alle vendite lo, che chiude a 2.870,72 punti. In frazionale calo il(-0,46%), come l'S&P 100 (-0,4%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,80%),(-0,68%) e(-0,43%).del Dow Jones in sostanziale aumento è(+3,16%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,32%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,18%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,86%.scende dell'1,07%.Al top tra i, si posizionano(+3,97%),(+3,12%),(+2,89%) e(+2,31%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,32%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,36%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,14%.In caduta libera, che affonda del 2,11%.