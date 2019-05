Salone del Libro: Torino, città dell'editoria e della cultura

(Teleborsa) - Unadalper accendere i riflettori sul: dal, asi è alzato il sipario sulladiretto da Nicola Lagioia, nella cornice delCon al centro dell'attenzione, suo malgrado,(indagato dalla Procura di Torino appunto per apologia di fascismo) che hala mattina stessa dell'apertura del Salone per l'intervento del Presidente di regione Piemonte, sergio Chiamparino e della Sindaca di Torino Chiara Appendino.Ilè un progetto di Associazione, la, con idi RegionCentro per il libro e la lettura,di origine bancaria del– Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane,. Con ildella- UnaLa cultura non contempla frontiere o linee divisorie, la cultura i confini li salta. Supera divisioni, frantuma muri, balza dall’altra parte. Per creare. Come fa il lettore del “contro-romanzo” digrande maestro del Novecento, libro sconfinato e invito alla ribellione, alla fuga e all’avventura, perché costruito in modo che chi legge possa scegliere dove andare attraverso le pagine, da leggere oppure scartare. È, una delle opere più felici e influenti degli ultimi cinquant’anni,E non è un caso che il manifesto abbia come protagonista unè alle nuove generazioni che si rivolge il mondo della cultura, che guarda alUn programma fitto dii riservati addedicati a semplici- Nel 2018 il libro italiano si conferma laLo dicono i dati dell'Associazione Italiana Editori (AIE). Nel quadro di un generale rallentamento dell’economia nazionale fa segnare un -0,4% di fatturato, dopo il +5,8% del 2017, nei canali trade (librerie, grande distribuzione organizzata, store online compresa la stima di Amazon a cura dell'AIE).intercettando il 69% degli acquirenti nel 2018. Cresce il peso delle librerie online, che rappresentano il 24% degli acquisti di libri (1 libro su 4 oggi si compera così; era il 3,5% nel 2007). La grande distribuzione copre il 7% delle vendite (era il 17,5% nel 2007, l’8,7% nel 2017).(anche se più debolmente rispetto agli anni 2010-2016) ilNel 2018 il(popolazione 14-75 anni, pari a 29,8 milioni di persone) ha lettotra romanzi, saggi, gialli, fantasy, manuali e guide. I comportamenti di lettura si fanno sempre più articolati: legge solo libri di carta il 62% della popolazione, solo e-book e audiolibri l’8%, mentre per il restante 30% è indifferente il supporto di lettura.- Negli ultimi cinque anni circadell'editoria italiana sonoIl settore, che conta al suo interno circa 4000 operatori complessivi, nonostante da tempo stia attraversando una fase complicata di forte crisi, ha evidenziato nell'ultimo periodo qualche segnale incoraggiante che ne preannuncia la ripresa.Lo dice la ricerca condotta da Unioncamere-InfoCamere proprio in occasione del Salone del Libro di Torino, che segnalauna- Chi sceglie di raggiungere il Salone del Libro conpotrà acquistare il biglietto anche all'uscita del padiglione 1, evitando così code alle biglietterie sotterranee. Inoltre, chi opta per il servizio TObike, ha diritto a uno sconto sul biglietto d'ingresso di due euro. Ii delle scuole potranno prenotare un parcheggio interno al Lingotto, vicino alle reception e biglietterie dell'Oval. Tutte queste iniziative nascono da "Il prossimo passo", un programma creato dal Board di Sostenibilità multi-stakeholder che mira a creare un