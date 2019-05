Banca Finnat, utile trimestre sale a 2,93 milioni (+114%)

Banca Finnat

(Teleborsa) -ha chiuso il primo trimestre 2019 con un Utile Netto che si è attestato ad € 2,93 milioni da € 1,37 milioni al 31.03.2018 (+114%).Ilè risultato in crescita di € 304 migliaia, da € 11 migliaia al 31.03.2018 ad € 315 migliaia, grazie agli utili realizzati sul portafoglio di negoziazione.Ilè pari ad € 16.758 migliaia in aumento di circa il 5% da € 15.995 migliaia al 31.03.2018.L'incremento delpari ad € 1.382 migliaia, da € 2.435 migliaia al 31.03.2018 ad € 3.817 migliaia, è stato determinato principalmente dal positivo contributo delle operazioni sul portafoglio di proprietà in Titoli di Stato e dalla crescita del margine di interesse sui finanziamenti alla clientela.Ladel Gruppo è pari a € 16,9 miliardi, in aumento rispetto a € 15,9 miliardi