ERG, risultato netto adjusted 1° trimestre in leggero calo a 54 milioni

ERG

(Teleborsa) -chiude il primo trimestre con un(che esclude poste straordinarie) pari arispetto al risultato di 56 milioni del primo trimestre 2018. Il risultato netto di Gruppo è stato pari a 49 milioni rispetto a 85 milioni del primo trimestre 2018, che beneficiava della plusvalenza relativa alla cessione del parco eolico di Brockaghboy nel Regno Unito (27milioni).Nel primo trimestre 2019 irispetto al primo trimestre 2018 (284 milioni) principalmente a seguito dell’aumento della produzione dell’eolico, sia in Italia che all’estero, oltre che del solare, anche a seguito dell’ampliamento del portafoglio di asset gestiti, e del termoelettrico, in parte compensati da minori volumi nell’idroelettrico.Ilsi attesta arispetto ai 162 milioni registrati nel primo trimestre 2018. Il risultato operativo netto adjusted è stato pari a 92 milioni (94 milioni nel 2018).L'indebitamento finanziario netto adjusted risulta pari a 1.514 milioni, in aumento (171 milioni) rispetto al 31 dicembre 2018 (1.343 milioni).Il titolo ERG stamattina segna in Borsa un ribasso dell'1,17%.