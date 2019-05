Prevalgono le vendite a Piazza Affari e tra le altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -i in questo inizio mattinata, già spenti dall'euforia di ieri e tornati a navigare sotto la parità a causa delle prolungate tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,122. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.296,7 dollari l'oncia. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 61,07 dollari per barile, con un calo dell'1,15%.Avanza di poco lo, che si porta a +286 punti base, evidenziando un aumento di 5 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,76%.si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,36%, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, e contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,52%.A Piazza Affari, ilè in calo (-0,72%) e si attesta su 20.743 punti; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 22.672 punti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,17%), come il FTSE Italia Star (0,1%).Si distinguono a Piazza Affari i settori(+0,76%),(+0,66%) e(+0,58%).Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo i comparti(-1,71%),(-1,08%) e(-0,88%).di Piazza Affari, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 9,43%.avanza dell'1,06%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,03%.Composta, che cresce di un modesto +0,83%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,32%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,08%.In apnea, che arretra del 2,07%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,98%.del FTSE MidCap,(+9,31%),(+6,25%),(+2,89%) e(+2,46%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,48%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,65%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,61%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,92%.