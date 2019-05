Scuola, quei numeri che non tornano sulle assunzioni di dirigenti, docenti, Ata e Dsga

(Teleborsa) - Sarebbero più di 80 mila le assunzioni avviate dal ministro Marco Brussetti, ma per il presidente Marcello Pacifico del sindacato autonomo Anief - non invitato dal Miur al tavolo sul precariato, nonostante abbia vinto le ultime elezioni RSU raggiungendo la rappresentatività - ", mentre più di 50 mila cattedre sono andate vacanti durante le immissioni in ruolo degli ultimi due anni" per via della mancata riapertura delle GaE, che tiene fuori dal reclutamento i precari storici."Non si comprende - afferma Pacifico - per quale motivo si continui ad avere una fiducia incondizionata verso questo genere di concorsi, dal momento che il Ministero dell’Istruzione non ha ancora assunto tutti gli idonei o i vincitori dei concorsi svolti, pur in presenza di una considerevole quantità di cattedre vacanti e disponibili. Certamente, la pubblicazione di una procedura di assunzione pubblica, prologo di una selezione e dell’assunzione di personale con titoli e meritevole di ricoprire un posto pubblico, è in assoluto una buona notizia."."Il problema è che invece di affrontare la situazione - continua il sindacalista - il: si è quindi pensato bene di mantenere chiuse le GaE, negandone in questo modo l’inserimento degli abilitati all’insegnamento, primo tassello indispensabile per l’attivazione di quel doppio canale di reclutamento che, dopo essere stato istituito negli anni ’80, ha portato nei ruoli dello Stato centinaia di migliaia di docenti, senza mai scandalizzare nessuno, e che solo oggi sembra trovare nel Miur acerrimi nemici.. Noi però a questo modo di fare non ci stiamo ein tutte le sedi possibili".