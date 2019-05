Snam, utili e ricavi in crescita nel trimestre

Snam

(Teleborsa) - Riunitosi ieri sotto la presidenza di Luca Dal Fabbro, il Consiglio di Amministrazione diha approvato i risultati consolidati del primo trimestre 2019. Dal documento si evince unche ammonta a, in aumento di 29 milioni di euro, pari all’11,4%, rispetto all’utile netto conseguito nel primo trimestre 2018.ottenuti nello stesso periodo di analisi si attestano a, incrementandone il valore di 24 milioni di euro, pari al 3,8%, rispetto a quello corrispondente del primo trimestre 2018.Al netto delle componenti che trovano contropartita nei costi, i ricavi totali ammontano a 639 milioni di euro, in aumento del 3,7%, ovvero di 23 milioni di euro rispetto ai primi tre mesi dell'anno precedente.è stato invece registrato a, tonificato del 3,1% rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente in cui si fermava a 355 milioni di euro.Infine,al 31 marzo 2019 si palesa a, in leggera contrazione rispetto agli 11.548 milioni di euro al 31 dicembre 2018.Per quanto riguarda la, le stime più recenti sull'evoluzione della domanda di gas naturale sul mercato italiano prevedono unarispetto ai valori del 2018 (73,2 miliardi m3), in termini normalizzati per la temperatura.Nel dettaglio, Snam prevede per l'anno in corso investimenti per circa 1 miliardo di euro, di cui gran parte relativi a sostituzioni e manutenzioni, al fine di continuare a garantire la massima resilienza, flessibilità ed efficienza delle infrastrutture esistenti.La struttura finanziaria invece, grazie all'ottimizzazione condotta negli ultimi tre anni che ha portato una significativa riduzione del costo medio del debito continuerà a garantire una remunerazione attrattiva e sostenibile ai propri azionisti, mantenendosi equilibrata.Il titolo all'apertura di Piazza Affari perde lo 0,73%.