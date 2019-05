Giappone, appello del Premier Abe: "Assumere gli anziani"

(Teleborsa) - Per tentare di porre rimedio allacon cui si confronta la nazione ormai da tempo, il Governo giapponesele aziende del Paese a mantenere in organico i propri impiegatiE proprio in quest'ottica, l'esecutivo guidato dal Premierha intenzione di fornire assistenza alle imprese che offrono occupazione ai pensionati, anche attraverso la formazione di nuove società, e tramite il lavoro freelance. "", ha detto Abe, nel corso della sua partecipazione a un convegno sulle Politiche del Lavoro.Allo stato attuale, infatti, assicurare unaè considerata unaper l'esecutivo conservatore, alle prese con le spese insostenibili dello stato sociale, sul quale continua a pesare, e non poco, un problema demografico senza soluzione.In, molte aziende fissano l'età della pensione ama per legge gli impiegati possono continuare a lavorare fino amanifestandone volontà.