Inwit viaggia in rosso dopo la trimestrale

Inwit

FTSE Italia All-Share

Inwit

(Teleborsa) - Viaggia in rosso, che propone una variazione percentuale negativa dell'1% dopo aver annunciato ieri risultati in chiaroscuro. La società ha chiuso il 1° trimestre 2019 con un utile netto in calo a 32,4 milioni ed una diminuzione dei ricavi dello 0,6% a 94,9 milioni. Se si esclude l'una tantum da 3,9 milioni contabilizzata nel primo trimestre 2018, però, i ricavi risulterebbero in crescita del 3,6%.La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.Il quadro di medio periodo diribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 7,512 Euro. Primo supporto individuato a 7,342. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 7,682.