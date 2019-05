Deere in rosso a Wall Street, pesa la trimestrale

Deere

S&P-500

Deere

Deere

(Teleborsa) - Si muove in profondo rosso, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,65% sui valori precedenti.A pesare sul titolo è la trimestrale deludente annunciata dal gruppo americano che ha visto calare del 6% l'utile netto in scia ai maggiori costi di produzione sostenuti nel periodo. Deere ha annunciato anche il taglio della guidance per il 2019.L'analisi settimanale del titolo rispetto allomostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 136,2 M,Dollaro USA con area di resistenza individuata a quota 140,3. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 134,6.