In flessione Piazza Affari e le altre Borse europee

(Teleborsa) -che rimangono in attesa dellae dei dati sull'inflazione dell'Eurozona. A dominare il sentiment degli investitori e l'attenzione dei mercati è lo sviluppo dello scontro tra Cina e Stati Uniti sul fronte dei dazi e le problematiche geopolitiche che hanno colpito il Medio Oriente.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,118. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,01%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,29%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +276 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,65%.in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,80%, sottotonoche mostra una limatura dello 0,49%, e deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Prevale la cautela a Piazza Affari, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,46%; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 22.978 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,21%, come il FTSE Italia Star (-0,4%).Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+1,34%),(+0,85%) e(+0,51%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,52%),(-1,08%) e(-0,98%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,19%),(+1,36%),(+0,96%) e(+0,88%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,45%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,13 punti percentuali.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,81%.scende dell'1,71%.di Milano,(+1,75%),(+1,64%),(+1,27%) e(+1,24%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,88%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,64%.Sensibili perdite per, in calo del 2,27%.In apnea, che arretra del 2,05%.