Onu contro "direttive Salvini" su migranti e chiede "blocco" Decreto Sicurezza bis

(Teleborsa) -. Le Nazioni Unite, con una lettera di undici pagine,e di fatto "fomenta il clima di ostilità e xenofobia" e "viola le convenzioni internazionali".La lettera è a firma di. Il documento segue due precedenti "richiami" del 2018 evidentemente non presi in considerazione dal Governo italiano.L'oggetto di quest'ultimo richiamo del 15 maggio sono appuntoimpegnata nel salvataggio dei migranti nella zona Search and Rescue libica.di aver ricevuto dalla Rappresentanza Permanente presso le Nazioni Unite a GinevraLa lettera - come ha confermato la Farnesina - è stata trasmessa anche al Ministero dell'Interno