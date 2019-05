FS italiane punta a innovazione e digitalizzazione. Investimenti per 6 miliardi di euro

(Teleborsa) - Sperimentare attività innovative ed estendere il paradigma dell'open innovation in collaborazione con imprese e start up del settore tech.È questo l'impegno di. Con l'obiettivo di sviluppare soluzioni tecnologiche all'avanguardia in grado di rendere la mobilità collettiva e condivisa sempre più integrata e sostenibile,Il Piano prevede, infatti,Nel dettaglio,sarannocon(European Rail Traffic Management System), attualmente installato sulle linee AV/AC;saranno, invece,per"L'innovazione è lo strumento ideale per migliorare la sostenibilità dei processi industriali e svolge un ruolo fondamentale per lo sviluppo dei territori e delle grandi aree urbane del Paese" affermano da FS. Per questo motivo tra gli obiettivi del Gruppo vi è quello diveri e propri spazi di condivisione in grado di rispondere a ogni tipo di esigenza".con particolare attenzione a intelligenza artificiale, big data e allo studio di materiali in grado di ridurre in maniera considerevole i cicli di manutenzione dei treni.