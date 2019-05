TIM, debito scende a 25 miliardi nel primo trimestre. Da partnership con Vodafone sinergie fino a 150 milioni

TIM

(Teleborsa) -chiude il primo trimestre "in linea con la guidance". Idei primi tre mesi del 2019 sono risultati pari a 4,5 miliardi (-2,9% su base annuale).L'è stato pari a 1,8 miliardi (-2,1%) mentre l'ebitda margin è cresciuto da 40,4% a 40,7%, grazie ad azioni di riduzione dei costi.L'si attesta a 25,1 miliardi di euro, in riduzione di 190 milioni di euro rispetto a fine 2018 e di 457 milioni su base annuale.Il Gruppo tlc: "i ricavi organici da servizi sono previsti in leggera riduzione (low single-digit) mentre una crescita (low single-digit) è prevista sia nel 2020 sia nel 2021. L'Ebitda organico è atteso in leggera riduzione (low single-digit) nel 2019, mentre una crescita (low single-digit) è prevista sia nel 2020 sia nel 2021. I Domestic Capex sono indicati a circa 2,9 miliardi di euro annui e l'Equity Free Cash Flow cumulato è previsto attorno a 3,5 miliardi di euro nel periodo e ragionevolmente vedrà ulteriori incrementi derivanti da azioni non organiche, attualmente non incluse nel piano, ma in fase avanzata di studio. La riduzione dell'indebitamento di Gruppo After Lease con target attorno a 20,5 miliardi di euro nel 2021 prima delle operazioni non organiche".TIM fa sapere inoltre che "il management ha presentato al Consiglio di Amministrazione lo stato di avanzamento dellaper la condivisione della rete mobile che, sulla base di un’analisi in corso di perfezionamento,".Il Consiglio di Amministrazione ha confermato ildiavviata in seguito alla ricezione dell’offerta vincolante per la