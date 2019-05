Airbus consegna il suo 12.000° aeromobile

(Teleborsa) -ha annunciato di avere consegnato il suo 12.000° aeromobile da quando è stata creata 50 anni fa. L'aeromobile è un, assemblato a Mirabel, in Canada, e consegnato al vettore statunitenseL'aeromobile è il dodicesimo A220 consegnato ad oggi a Delta Air Lines, che ha ricevuto il primo esemplare di questo modello nell'ottobre 2018. L'A220 ha iniziato il servizio di linea con Delta nel febbraio 2019. Delta è il primo vettore statunitense ad operare l’A220 ed è il più grande cliente dell’A220, con un ordine fermo per 90 aeromobili.Airbus mostra di crescere così nel Nord America. Airbus gestisce il programma A220 dal 1° luglio 2018 e lo scorso gennaio sono iniziati a Mobile, in Alabama, i lavori di costruzione di una seconda linea di assemblaggio per questa famiglia di aeromobili. Questo sito servirà i clienti statunitensi dell’A220 e inizierà ad effettuare le sue prime consegne nel 2020.Airbus ha consegnato il suo primo aeromobile, un A300B2, ad Air France nel 1974. Nel 2010, 36 anni dopo, Airbus ha consegnato il suo 6.000° aeromobile. Il ritmo ha continuato ad accelerare, portando Airbus in soli nove anni a raddoppiare la propria velocità di produzione, raggiungendo il 20 maggio 2019 la consegna del suo 12.000° aeromobile.