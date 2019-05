ENAC, garantito il voto al personale fuori sede

(Teleborsa) - In vista delle prossime, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, attraverso le proprie Direzioni Aeroportuali, garantirà ilche, per motivo di servizio, si trovi in un: sono inclusi anche i lavoratori in riposo e in malattia.Il personale potrà. Secondo le procedure previste dal Ministero dell'Interno, l'ENAC garantisce il voto in una sede diversa da quella di residenza, previa cda parte dei gestori aeroportuali.Come per ogni elezione si dovrà dunque arrivare al seggio del Comune munito di apposita attestazione rilasciata dal Direttore Aeroportuale ENAC.In particolare, per l'Aeroporto di Roma Fiumicino, la Direzione Aeroportuale ha delegato l'Ufficio del Cerimoniale di Stato a rilasciare le autorizzazioni necessarie per il personale navigante presente per servizio a Fiumicino.