Festival dello sviluppo sostenibile, 17 giorni di eventi in tutto il Paese

Lotta al cambiamento climatico e transizione energetica, innovazione tecnologica e futuro del lavoro, lotta alla povertà e alle disuguaglianze, salute e sicurezza alimentare, educazione e formazione continua. Sono solo alcuni dei temi che affrontati nel corso della terza edizione del Festival dello sviluppo sostenibile, dal 21 maggio al 6 giugno con centinaia di eventi su tutto il territorio italiano.

Il Festival, promosso da ASviS (Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile), ha l'obiettivo di mettere in luce l'urgenza di un impegno forte, generale e condiviso per modificare al meglio il modello di sviluppo per garantire sostenibilità economica, sociale, ambientale e istituzionale.



Con il motto "Mettiamo mano al nostro futuro", l'organizzazione ha voluto dare un segnale forte e, soprattutto in questo momento storico, ricordare che il futuro dipende dal modello sostenibile che consegneremo ai posteri. La mobilitazione popolare promossa nel nostro Paese vedrà seminari, workshop, mostre e spettacoli collegati agli obiettivi di sviluppo sostenibile durante i 17 giorni del festival.



L'unicità a livello globale del Festival è riconosciuta al punto da essere stato selezionato tra i tre finalisti (con IBM e la città di New York, su 2.000 progetti esaminati) della categoria "Connector" del premio istituito dal Segretariato delle Nazioni Unite “SDG Action Awards”, destinato a iniziative innovative e d'impatto per stimolare il cambiamento delle società verso gli Obiettivi di sviluppo sostenibile, la cui assegnazione avverrà a Bonn.





“Il Festival è diventato il punto di riferimento nazionale per un dibattito sempre più aperto e inclusivo sui temi dello sviluppo sostenibile, fondamentali per il presente e il futuro del nostro Paese, dell’Europa e del mondo intero”, - ha sottolineato il Presidente dell’ASviS, Pierluigi Stefanini - “Gli ‘scioperi per il clima’ degli studenti, hanno richiamato i decisori alle proprie responsabilità ed hanno ottenuto una visibilità mediatica imponente. Ora non si può più far finta di niente, ora è il momento di realizzare il cambiamento. Il Festival rafforzerà

questo messaggio”.

