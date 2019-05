Brexit, tutti contro il nuovo piano di Theresa May

(Teleborsa) -di aprire al voto del Parlamento inglese su un emendamento per un secondo referendum sulla Brexit , tanto che si parla di un(la legge quadro di attuazione della Brexit), previsto il 3 giugno.con i Brexiters capeggiati da Boris Johnson che ne chiedono le dimissioni: secondo la BBC, alcuni nomi importanti del partito avrebbero chiesto una modifica allo statuto per poter votare la sfiducia e aprire ufficialmente la crisi.per il Question Time e per illustrare al Parlamento il suo nuovo piano per la Brexit in un clima di altissima tensione, con l'opposizione che ha già bocciato il nuovo programma a partire dal leader dei laburisti,Anche, segretario "ombra" alla Brexit, ha definito la proposta di May "troppo debole": intervistato da radio BBC 4, ha aggiunto che. Penso che farebbe bene ritirare il voto e a fermarsi, perché non sta andando da nessuna parte".A difenderla sono rimasti alcuni membri del governo, a partire dal ministro dell'Ambiente,, che conferma l'accordo come il solo utile per la Brexit macosì che la premier "si prenda un po' di tempo" e "rifletta".L'unico ad aver tratto vantaggio dal clima di estrema incertezza che aleggia su Downing street sembra essere: gli ultimi sondaggi per le elezioni europee danno ila seconda degli istituti, seguito dal Labour Corbyn poco oltre il 20% e i Liberaldemocratici di Vince Cable in netta ripresa. Quarti i conservatori, sprofondati attorno al 12%.