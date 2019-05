Alla deriva la borsa americana

S&P-500

Nasdaq 100

utilities

energia

informatica

beni industriali

Home Depot

IBM

United Technologies

Exxon Mobil

Chevron

Synopsys

Mercadolibre

Incyte

Gilead Sciences

NetApp

Jd.Com Inc Spon Each Repr

Wynn Resorts

Advanced Micro Devices

(Teleborsa) -, che affonda con una discesa dell'1,50%; sulla stessa linea, l'perde l'1,49%, continuando la seduta a 2.813,61 punti. In netto peggioramento il(-1,85%), come l'S&P 100 (-1,5%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-3,61%),(-2,08%) e(-2,04%).del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+1,57%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,09%.Crolla, con una flessione del 3,96%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,12%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,77%.Tra i(+2,08%),(+1,71%),(+1,38%) e(+1,14%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -10,54%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,82%.In caduta libera, che affonda del 5,07%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,22%.