Vendite diffuse in Borsa. Piazza Affari in calo

(Teleborsa) -, che archiviano la seduta in deciso ribasso sullo stallo nelle trattative commerciali tra USA e Cina , che potrebbe influenzare in negativo l'andamento economico globale.. Il Light Sweet Crude Oil crolla del 5,18%, scendendo fino a 58,24 dollari per barile, sui minimi da oltre due mesi.Sul mercato USA, prevalgono le vendite per l'L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,117. L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1.285,4 dollari l'oncia.Aumenta di poco lo, che si porta a +276 punti base, con un lieve rialzo di 4 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,63%.giornata in rosso per, che cede l'1,78%,scende dell'1,41%, sensibili perdite per, in calo dell'1,82%.; sulla stessa linea, profondo rosso per il, che si ferma a 22.058 punti, in netto calo dell'1,94%. In discesa il(-1,18%), come il FTSE Italia Star (-1,0%).Nella Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,8 miliardi di euro, in calo di 287,4 milioni di euro, rispetto ai 2,09 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,65 miliardi di azioni, rispetto ai 0,74 miliardi precedenti.Tra i 218 titoli trattati, 37 azioni hanno chiuso la sessione odierna in progresso, mentre 173 hanno chiuso in ribasso. Invariati i restanti 8 titoli.Scivolano sul listino milanese tutti i settori.In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-4,81%),(-4,18%) e(-3,34%).In questaper la Borsa di Milano, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.Le peggiori performance si sono registrate su, che ha chiuso a -5,67%.Calo deciso per, che segna un -5,17%.In apnea, che arretra del 3,57%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,90%.Tra i(+3,74%),(+1,69%),(+1,24%) e(+0,99%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,97%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,64%.Affonda, con un ribasso del 3,31%.Crolla, con una flessione del 3,02%.