Wall Street in frazionale ribasso

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

utilities

sanitario

beni di consumo per l'ufficio

energia

beni di consumo secondari

beni industriali

Coca Cola

Merck & Co

3M

Wal-Mart

Apple

Goldman Sachs

Boeing

Cisco Systems

Regeneron Pharmaceuticals

Hasbro

Illumina

Vertex Pharmaceuticals

Qualcomm

Tesla Motors

American Airlines

NetApp

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, che termina con un calo dello 0,39% sul; sulla stessa linea, in lieve calo lo, che archivia la giornata sotto la parità a 2.856,27 punti. In lieve ribasso il(-0,41%), come l'S&P 100 (-0,3%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,82%),(+0,63%) e(+0,55%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,58%),(-0,90%) e(-0,82%).Al top tra i(+2,16%),(+1,86%),(+1,43%) e(+1,09%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,05%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,79%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,66%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,47%.Tra i(+3,27%),(+2,12%),(+2,08%) e(+1,92%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -10,86%.Lettera su, che registra un importante calo del 6,02%.Affonda, con un ribasso del 4,41%.Crolla, con una flessione del 4,13%.