Aeroporto Firenze, notificata ad ART avvio consultazione utenti per modifica diritti aeroportuali

(Teleborsa) -- secondo il modello 3 adottato dall’Autorità per gli aeroporti con traffico inferiore ad un milione di passeggeri l’anno - da applicarsi nel periodo tariffario 2019-2022, e indicando di aver programmato l’avvio della procedura medesima per il giorno 24 maggio 2019.il documento di consultazione che la stessa società metterà a disposizione degli utenti aeroportuali in lingua italiana e inglese.La società di gestione dell’aeroporto di Firenzeal documento di consultazione che il gestore è tenuto a presentare a supporto della proposta di revisione dei diritti aeroportuali,nel periodo temporale intercorrente tra l’apertura della consultazione e lo svolgimento dell’audizione pubblica, programmata per il giorno 27 giugno 2019.