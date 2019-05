Europa al voto, appuntamento cruciale per il futuro della Ue

(Teleborsa) -. Si assisterà a un vero e proprio derby politico-economico fra due concezioni della Ue: federalisti contro sovranisti., che già da tempo hanno deciso di correre separatamente.Alcuni dei possibili scenari per il dopo voto nella UeLa Lega deve centrare l'obiettivo del 30% se vuole rompere con i 5Stelle o imporgli i propri piani. Grillini e Pd si contendono il secondo posto. Per Forza Italia la soglia psicologica per la sopravvivenza è il 10%.e allora il futuro di questi partitiche, solo quando entreranno nel seggio, decideranno dove mettere la croce.fino domenica sera quando le urne si saranno chiuse per tutti i membri dell'Unione.?, nel quale gioca un ruolo importante, ma molto differenziato.. Si tratta delle none elezioni europee per il rinnovo dei deputati che rappresentano i paesi membri della Ue all'interno dell'Europarlamento di Bruxelles.. Per ogni Paese è indicata l'attuale distribuzione dei seggi e quella post-Brexit. I primi dei 27 paesi chiamati alle urne sono stati i Paesi Bassi e il Regno Unito il 23 maggio, seguiti dall'Irlanda il 24 maggio, Lettonia, Malta, Repubblica Ceca e Slovacchia il 25. I risultati dei paesi che votano in anticipoquando tutti gli stati avranno concluso le operazioni di voto.Rispetto alle elezioni nazionali e regionali ci saranno alcune differenze:in cui è diviso il territorio italiano: Italia nord-occidentale, Italia nord-orientale, Italia centrale, Italia meridionalee Italia insulare: se un partito ottiene un quarto dei voti totali, otterrà anche un quarto dei seggi. Il calcolo è fatto su base nazionale, e soltanto in un secondo momento applicato alla circoscrizione.i. La soglia di sbarramento al 4% per ottenere almeno un seggio è su base nazionale. La data di scadenza per la presentazione dei candidati era il 17 aprile. I 73 seggi vengono assegnati a ciascuna lista su base circoscrizionale.. Ciascun partito o coalizione italiana è affiliata a un gruppo politico che siede nel Parlamento Europeo:è formata dal Partito popolare europeo (centrodestra) e dai Socialisti e democratici (centrosinistra), spesso appoggiata dall’ALDE (liberali).. Al di là dei disagi logistici ed economici,. Il ritorno sulla scena dei deputati britannici potrebbe giocare a favore dei socialisti, rinsaldati dall’afflusso della quota di deputati laburisti che sarebbero dovuti restare esclusi dalla Brexit.Al proprio seggio si riceve una scheda,. Il voto si esprime tracciando una X su un unico simbolo di partito o di coalizione.. Non è permesso il cosiddetto voto disgiunto, cioè votare un partito e contemporaneamente scrivere il cognome di un candidato in un altro partito.. Non si possono votare soltanto uomini, né soltanto donne.Gli elettori italiani che risiedono negli altri Stati membri dell’Unione europea e che non intendono votare per i membri dello Stato ove risiedono,ri.: dopo aver toccato quota 37%, i maggiori istituti segnalano un arretramento della intorno al 30%.. C'è da considerare però cheCon la Lega così staccata,. Il Movimento 5 Stelle, secondo i sondaggi, avrebbe perso quasi il 10% dei voti rispetto alle politiche di marzo 2018, crollando al 22%.. L'obiettivo dichiarato del segretario Zingaretti è superare la quota del 20%.. Diverso invece il quadro alla sinistra del Pd. Qui le liste sono tre, +Europa al 3%, Europa Verde all'1% e Sinistra Europea al 2%. Nessuna di queste forze dovrebbe essere in grado di superare la soglia di sbarramento.Quanto all'Europa. Nonostante ciò, esistono organizzazioni che calcolano la distribuzione teorica dei seggi nel Parlamento Europeo sulla base di sondaggi nazionali condotti in ciascuno stato membro., quelli che nel 2018 si erano astenuti o che si erano momentaneamente parcheggiati presso i 5Stelle.. Sull’esito il Sud può essere decisivo.i per il rinnovo del Consiglio comunale e per l’elezione del sindaco