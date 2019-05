Fincantieri brilla: varata unità anfibia multiruolo "Trieste"

Fincantieri

(Teleborsa) - Nuovo importante varo per, che. Sabato scorso, 25 maggio 2019, è stata varata alla presenza del Presidente della Repubblica, del Presidente di Fincantierie dall'Amministratore Delegato, presso il cantiere di Castellammare di Stabia, la nave “Trieste” , concepita, fin dalla fase preliminare del progetto, per essere uno strumento flessibile, multi-purpose by design, modulare, e a basso impatto ambientale. Si tratta di un’unità di tipo LHD (Landing Helicopter Dock) per le sue capacità d’impiego di aeromobili e mezzi anfibi, grazie alla disponibilità di un ponte di volo e un bacino allagabile interno alla nave.L'unità rientra nel programma per la tutela della capacità marittima della difesa avviato nel maggio 2015 su decisione di Governo e Parlamento e con i suoi 214 metri di lunghezza è la più grande nave militare italiana costruita nel dopoguerra.