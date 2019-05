Brexit, Juncker: "Nessun nuovo negoziato"

(Teleborsa) - Mentre sta per calare il sipario su Theresa May che, dopo una serie di fallimenti, ha gettato ufficialmente la spugna annunciando, nei giorni scorsi, lehe saranno effettive dal prossimo, dopo la visita del Presidente Donald Trump nel Paese, dalle parti dicontinua l'enigmaAncora non è dato sapere, infatti, come andrà a finire il divorzio trache passerà alla storia come il più travagliato di sempre.A fareci pensa il Presidente della Commissione Ue,che sembra iniziare a perdere la pazienza: "Ho avuto un breve incontro con Theresa May e sono stato molto chiaro:sulla Brexit. Lo ha detto arrivando al vertice straordinario dei leader UE.Il quadro restae laE pensare che se si fosse votato per un nuovo referendum sulla Brexit avrebbe probabilmente vinto il "remain". Lo sostiene, analizzando i dati provenienti dal voto in Gran Bretagna sulle elezioni europee, Jim Edwards in un articolo pubblicato su Business Insider. Tutto nonostante il grande exploit registrato da Nigel Farage e dal suo neonato partito che ha raccolto il 31,7% dei consensi:ha commentato soddisfatto il Leader britannico che adessounnelle