Triboo sigla alleanza strategica nel mondo dell'eCommerce con ChannelAdvisor

Triboo

ChannelAdvisor

(Teleborsa) -sigla una nuova, piattaforma attiva nel settore di eCommerce in cloud per incrementare le proprie vendite online e ottimizzare il fulfilment su canali come Amazon, eBay, Google e Facebook.è permettere ai suoi clientinell'ottica della "one-stop solution", di rafforzare le propriee farle divenire sempre più omnichannel.Con il supporto di ChannelAdvisor, in grado di trasformare i dati di prodotto, e il suo solido network di oltre 130 marketplace nel mondo, Triboooffrire maggior valore aggiunto rispetto ai propri competitor.Nel dettaglio, quest'ultimanclusi quelli emergenti e remoti con un elevato potenziale di crescita. Triboo è presente ad esempio in Cina, dove è l'unica realtà italiana a detenere tutte le certificazioni per operare sulle principali piattaforme digitali. Inoltre il Gruppo ha recentemente siglato una Joint Venture negli Emirati Arabi.con Channel Advisor, che ci permette di continuare a rafforzare la competitività e l'innovatività della nostra offerta in ambito E-Commerce” –, Amministratore Delegato di Triboo.