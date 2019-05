Poco mossa la borsa americana

Dow Jones

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ila 25.146,16 punti; sulla stessa linea, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 2.785,76 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,18%), come l'S&P 100 (0,0%).il PIL del 1° trimestre ha evidenziato una crescita di poco inferiore alla lettura precedente , mostrandosi in linea con le attese degli analistiNell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,56%) e(+0,41%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,24%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,47%),(+1,11%),(+0,81%) e(+0,77%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,26%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,25%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,78%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,66%.(+3,69%),(+2,33%),(+1,94%) e(+1,73%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,17%.Seduta drammatica per, che crolla del 3,11%.Sensibili perdite per, in calo del 2,00%.