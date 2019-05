CFO Summit 2019, a Milano riflettori puntati su strategie aziendali e futuro

(Teleborsa) -e sempre piùquello delchiamato a gestire lache nel giro di pochi anni è diventato dinelle aziende.Una figura didella quale, con particolare riferimento a- si parlerà nel corso delorganizzato dapresso il Magna Pars Event Space di Milano il prossimoevento di riferimento in Italia per lae lai Direttori Amministrazione Finanza e Controllo si incontrano per analizzare i principali sviluppi di questa figura che ha sempre più importanza e responsabilità in azienda,dai più autorevoli esperti italiani ed internazionali.L’edizione 2019 sarà un’occasione unica per incontrare i CFO che contano in Italia e- Recenti studi internazionali, infatti, sostengono che nell’immediato futuro il CFO si occuperà più di strategia e meno finanza.quindi ilUn programma vario ed articolato: masterclass, tavole rotonde, speech inspirazionali per una due-giorni intensa durante la qualei si confronteranno su più tematiche.Durante la cena del 5 giugno spazio alla premiazione delil premio dedicato all’innovazione in area AFC presieduto dal Prof. Maurizio Dallocchio. Nel corso dei lavori verrà, inoltre, presentata lacondotta su un campione di CFO italiani