Inflazione in frenata a maggio

(Teleborsa) -, confermando un rallentamento dell'attività economica che fa ristagnare anche i prezzi. Secondo le stime preliminari dell', i prezzi al consumo registrano un(era +1,1% del mese precedente)."Alla base della decelerazione dell’inflazione a maggio - commenta l'Istituto - ci sono soprattutto fattori stagionali e di calendario nei servizi di trasporto e in quelli della filiera turistica, di segno opposto a quelli osservati in aprile".Ilinfatti è principalmente dovuto alla dinamica dei prezzi dei Servizi relativi ai(da +2,8% di aprile a +1,6%), dei(da +3,7% a +2,4%) e, in misura minore, dei(da +1,6% a +1,1%).L', al netto degli energetici e degli alimentari freschi, e quella al netto dei soli beni energetici decelerano entrambe di un decimo di punto, rispettivamente dae da +0,7% a +0,6%.Il lieve aumento congiunturale dell’indice generale è dovuto per lo più alla crescita dei prezzi deie dei Beni energetici non regolamentati (+0,8%), solo in parte bilanciata dal calo dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (-0,9%) e dei Servizi relativi alle comunicazioni (-0,5%).L’inflazione è, mentre; pertanto rispetto al mese di aprile il differenziale inflazionistico è nullo (da +0,4 del mese precedente).per l’indice generale e +0,4% per la componente di fondo.Per i Beni alimentari, per la cura della casa e della persona l’inflazione rimane al di sotto di quella generale, pur accelerando da +0,3% a +0,5%, mentre per i prodotti ad alta frequenza d’acquisto la crescita dei prezzi, pur rimanendo stabile a +1,1%, torna al di sopra di quella riferita all’intero paniere.Secondo le stime preliminari,aumenta dello(da +1,1% del mese precedente).