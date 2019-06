Alta Velocità, Battisti: puntiamo ad aumentare qualità, offerta e ad estendere network

(Teleborsa) -. In occasione della presentazione dell'orario estivo 2019 di Trenitalia , presso la stazione di Milano Centrale, sono iniziate le celebrazioni per l'infrastruttura che ha rivoluzionato il modo di viaggiare su rotaia, e Teleborsa ha incontrato, Amministratore Delegato del Gruppo"L'Alta Velocità ha cambiato il Paese dal punto di vista logistico, è il più grande progetto infrastrutturale dal dopoguerra ad oggi. Credo che i dati dimostrino con i 40 milioni di passeggeri che ogni anno trasportiamo, che è stato veramente qualcosa che ha cambiato il Paese".. Oggi è solo su circa 1.000 chilometri, l'obiettivo è quello di allargare il network".. "Noi abbiamo qualcosa come 42 miliardi di euro di investimento sull'implementazione della rete infrastrutturale stradale e ferroviaria", ha dichiarato l'AD.- assicura Battisti - che sono una parte non particolarmente importante ma su 600 è comunque un passo avanti significativo. Ne sono già arrivati 11, entro l'anno saranno 106 i nuovi treni regionali,