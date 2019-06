Banca Generali, a maggio raccolta netta a 475 milioni

Banca Generali

(Teleborsa) - Un altro mese "eccellente" sul fronte della raccolta per, che. Inoltre, si mantiene elevato l’interesse per i prodotti assicurativi, in particolare per le polizze di Ramo I (€86 milioni nel mese, €707milioni da inizio anno) quale investimento difensivo in fasi di elevata volatilità.Nel risparmio amministrato, le nuove soluzioni si confermano molto apprezzate dalla clientela professionale con una raccolta di €112 milioni (€452 milioni da inizio anno), di cui €66 milioni rappresentati da nuove emissioni di certificates (€162 milioni da inizio anno) e €46 milioni di prodotti illiquidi (€290 milioni da inizio anno).Alla crescita della raccolta si è inoltre aggiunto il forte incremento dei contratti di consulenza evoluta (Advisory) che hanno raggiunto i €3,6 miliardi di masse, con un progresso di €1,3 miliardi da inizio anno, per il potenziamento dei servizi di advisory sul patrimonio finanziario e nonfinanziario della clientela.