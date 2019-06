Calo spread fa scattare le banche. BPER scende in campo per Carige?

UBI

(Teleborsa) - Acquisti diffusi sui titoli bancari di Piazza Affari che trovano beneficio dal ridimensionamento dello spread. Tra i player del comparto,balza di oltre 3 punti percentuali seguita da(+2,80%) e(+2,66%).Guadagnano oltre il 2% ilRialzo dell'1,85% per. Secondo rumors. Oggi, infatti, si scrive che l'istituto guidato da Alessandro Vandelli avrebbe avviato approfondimenti per valutare la praticabilità dell'operazione. Intanto è in calendario, il prossimo 4 luglio, l' assemblea straordinaria per deliberare su un aumento di capitale fino a circa 171 milioni,