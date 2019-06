Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

materiali

energia

beni di consumo per l'ufficio

telecomunicazioni

informatica

beni di consumo secondari

Verizon Communication

Chevron

Coca Cola

Exxon Mobil

Microsoft

United Health

Dowdupont

Visa

Amgen

Kraft Heinz

Mylan

Gilead Sciences

Facebook

Alphabet

Workday

Alphabet

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 24.819,78 punti, mentre, al contrario, in lieve calo lo, che archivia la giornata sotto la parità a 2.744,45 punti. Pessimo il(-2,1%), come l'S&P 100 (-0,7%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+3,42%),(+1,37%) e(+1,32%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-2,79%),(-1,76%) e(-1,18%).del Dow Jones,(+3,70%),(+1,83%),(+1,69%) e(+1,54%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,10%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,14%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,12%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,83%.(+3,40%),(+2,82%),(+2,38%) e(+2,22%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -7,56%.In caduta libera, che affonda del 6,12%.Pesante, che segna una discesa di ben -6,1 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 6,12%.