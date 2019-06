AbitareIn, accordo preliminare per acquisto complesso immobiliare a Milano

AbitareIn

(Teleborsa) -S.p.A., tramite una società veicolo interamente detenuta, ha sottoscritto un contratto preliminare per l’acquisto di un complesso immobiliare sito in Milano, in zona Naviglio Grande.L’operazione di acquisto ha ad oggetto un complesso immobiliare di circa 15.000 mq di SLP, che sarà demolito e ricostruito a residenziale.Il corrispettivo complessivo pattuito per l’acquisto del complesso immobiliare è pari a € 18,5 milioni, di cui € 2 milioni da corrispondersi entro 15 giorni dalla data odierna (5 giugno 2019).