USA, S&P Global: indice servizi maggio rivisto al ribasso

(Teleborsa) - Rivisto al ribasso il PMI dei servizi negli Stati Uniti. L'indice, elaborato da S&P Global, si è portato a 50,7 punti nel mese di maggio contro una stima preliminare di 50,9 e del mese precedente.



L'indice, che rappresenta un sondaggio sui direttori acquisto delle aziende attive nel settore terziario, si conferma tuttavia al di sopra della soglia dei 50 punti, che fa da spartiacque con tra espansione e contrazione.



Rivisto al ribasso anche l'indice composito, che tiene conto della variazione del PMI manifatturiero, che si attesta a 51,5 punti, in calo dai 51,7 punti della stima preliminare e di aprile.

Condividi

```