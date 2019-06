A Piazza Affari si scatenano gli acquisti molto più che in Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che mostrano buoni guadagni in attesa della riunione di politica monetaria della BCE . Le stime sono per un nulla di fatto sui tassi, che dovrebbero restare bassi ancora a lungo, mentre si attendono i dettagli delle TLTRO (Targeted Longer-Term Refinancing Operations), operazioni di rifinanziamento a lungo termine mirate che consentiranno alle banche di accedere a un prestito agevolato per finanziare l'economia reale., con l'economia della Zona Euro in crescita nel 1° trimestre dello 0,4% su trimestre e dell'1,2% su anno L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,123. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.336,6 dollari l'oncia. Poco mosso il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 51,71 dollari per barile.Lieve calo dello, che scende a +271 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,48%.ben impostata, che mostra un incremento dello 0,76%, tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,71%, in luce, con un ampio progresso dello 0,71%.Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dell'1,05% sul; sulla stessa linea, ilguadagna lo 0,99% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 22.295 punti. In rialzo il(+0,74%), come il FTSE Italia Star (0,3%).(+1,57%),(+1,52%) e(+1,52%) in buona luce sul listino milanese.Tra idi Milano, in evidenza(+3,39%),(+2,46%) dopo aver siglato un accordo con Cdp e banche per sostenibilità catena fornitori (+2,21%) e(+1,75%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,12%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,48%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,98%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,62%.del FTSE MidCap,(+3,60%),(+3,39%),(+3,21%) e(+2,85%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,30%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,05%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,99%.Tentenna, che cede lo 0,78%.