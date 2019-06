Fondazione FS: Presidente del Senato Casellati visita il Treno presidenziale

(Teleborsa) - La Presidente del Senato della Repubblicaha visitato ieri, 6 giugno, il Treno presidenziale delladurante l’apertura straordinaria dellaLa Presidente Casellati, accompagnata dall’Amministratore Delegato del Gruppo FS Italianee dal Direttore Generale della Fondazione FS Italianeè salita a bordo del Treno presidenziale in occasione dell’evento- promosso dain collaborazione con il- esprimendo ammirazione per la finezza dei dettagli, l’estrema cura nella conservazione degli ambienti e l’opera di restauro storico-filologico fatta dalla Fondazione FS Italiane. Al termine della visita la Casellati ha anche espresso la volontà di utilizzare, in futuro, le vetture del Treno presidenziale per un viaggio- L’apertura al pubblico del Treno presidenziale ha richiamato l’attenzione di centinaia di persone che nella giornata di ieri, nel primo pomeriggio e in serata, sono salite a bordo. Per circa 4 ore, fino alle 22, guide scelte del FAI hanno raccontatosulle carrozze offrendo ai visitatoridi ripercorrere ladel treno che fu prima utilizzato dai Savoia e poi, dal, dalle più alte cariche politiche della