Schizzano le azioni di Beyond Meat

Beyond Meat

(Teleborsa) -le azioni diquesto venerdì dopo che il produttore di hamburger vegano ha previsto che le vendite sarebbero più che raddoppiate nel 2019, dopo essere triplicate nel primo trimestre.pubblicata giovedì, con le azioni che sono salite di circa il 400% dalla sua offerta pubblica iniziale un mese fa. I risultati e le previsioni, entrambe migliori del previsto, hanno portato il titolo a salire di quasi il 21% nel commercio estero di giovedì.Con questa premessa a fare da volano almeno tr, con Credit Suisse che è il più rialzista e porta il target da 55 dollari a 125 dollari e Goldman Sachs a 120 dollari., se i guadagni attuali rimangono, dopo aver iniziato con una valutazione di 2,75 miliardi al debutto.Nel dettaglio Beyond MeatL'amministratore delegato Ethan Brown, in una conference call post-guadagno con analisti, ha detto che la previsione è "molto conservativa" e la considera "un piano" visto che le sue previsioni non includevano gli attuali trial Beyond Meat che si sta impegnando con catene di fast food come la canadese Tim Hortons, Del Taco e Carl's Jr.