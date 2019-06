Minibond, Tria li boccia ma Di Maio e Salvini non ci stanno: "Trovi la soluzione"

(Teleborsa) -. Ovvero, "se lo strumento per pagare le imprese non è il minibot - scrive Di Maio in un post - il Mef ne trovi un altro.I due vicepriemier, dunque,con una mozione non vincolante - sulla quale il Pd ha poi preso le distanze -. Ossia titoli di Stato di piccolo taglio,, sottosegretario leghista alla presidenza del Consiglio, come soluzione per pagare i debiti della Pubblica amministrazione.. È una questione di giustizia". E aggiunge: "Non saranno monete alternative all'euro, quelle le usiamo al Monopoli".In ogni caso, che non accetta la creazione di una "moneta parallela", per non dire illegale,. Soluzione "scartata" al Ministro dell'Economia in quanto, come sostengono quasi unanimemente "tutti gli esperti",. "Già dato parere negativo", ha poi ribadito il titolare del Mef dal Giappone.Dall'opposizione,. Parere negativo, sempre tramite Tweeter,: "Altro che bot o mini-bot - scrive Licia Ronzulli, vicepresidente dei senatori di Forza Italia -. Dopo 12 mesi di errori in politica economia,: ancora liti e solo immobilismo e decrescita".