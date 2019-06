Poco mossa la Borsa americana

Dow Jones

(Teleborsa) -, che vive una giornata di buona nonostante gli attacchi del Presidente Trump siano indirizzati, questa volta, proprio verso casa propria. A ritirare un pò su gli animi degli investitori, la speranza che le richieste del Tycoon di abbassare i tassi americani, ritenuti troppo alti, trovino il consenso della Federal Reserve.Sostanzialmente stabile Wall Street, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 26.040,74 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza lo, che si posiziona a 2.882,79 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Consolida i livelli della vigilia il(0%); poco sopra la parità lo(+0,55%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+0,60%) e(+0,50%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,99%) e(-0,83%).Tra i(+1,79%),(+1,42%),(+1,36%) e(+1,03%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,05%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,12%.Incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.scende dell'1,07%.Al top tra i, si posizionano(+3,58%),(+3,33%),(+2,43%) e(+2,42%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,71%.In caduta libera, che affonda del 3,34%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,16 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,12%.