Brexit, Juncker avvisa Londra: "Accordo non si rinegozia"

(Teleborsa) -Lo ha detto il Presidente della Commissione europeain un'intervista a Politico.eu - nel corso della quale ha anche "strigliato" l'Italia sui conti pubblici - che non nasconde preoccupazione per l'attuale situazione nelHo l'impressione da mesi che il principale interesse dei politici britannici sia stato quello di trovare un modo per sostituire Theresa May, non trovare un accordo con gli europei", ha detto.ha poi ribadito che l'accordo non si rinegozia: "Non è un trattato tra Theresae "deve essere rispettato da chiunque sia il prossimo Primo ministro britannico". Alla domanda se abbia un nome favorito per il dopo May, prende una pausa e poi dice:- Al momento, ilnella corsa alla nuova leadership del Partito Conservatore britannico, ed è quindi piuttosto probabile che diventi il prossimo, sembra esserel’ex sindaco diUna eventualità che comporterebbe un profondo cambiamento di stile nei negoziati per la Brexit, e un rischio considerevolmente alto di un’uscita dall’Ue senza accordo.In un’intervista al Sunday Times, domenica scorsa - aprendo ufficialmente la sua corsa per diventare l'inquilino di Downing Street -ha anticipato il suoe ha messo subito sul tavolodei soldi:Il riferimento, tutt'altro che nascosto, è aisottoscritti dal Governo May come liquidazione delle pendenze dovute per poter lasciare il club europeo.