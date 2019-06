Tria: "Procedura UE va evitata. Deficit atteso al 2,1-2,2%"

(Teleborsa) - "La questione del debito per l'Italia è un problema particolare. Abbiamo une dobbiamo cercare di abbatterlo edei mercati sulla traiettoria discendente dello stock del debito. Ma per riuscirci è". È quando ha affermato il, chiudendo il convegno, organizzato a Palazzo Altieri, a Roma, da Il Messaggero e ABI.Per Triaile per questo è importante anche. Sempre sul debito, Tria ha sottolineato comeanche perché "è difficile trovare rendimenti così alti ed evidentemente i titoli vengono valutati come sicuri".Un contesto in cui, per il Ministro, è fondamentale, tuttavia,. ''I negoziati con la Commissione Ue - ha aggiunto Tria – sono delle trappole per il Paese e per la stessa Commissione UE''. Per questo motivo secondo Tria "dobbiamo, con una trattativa e un dialogo costruttivo. Una soluzione che va trovata nel breve periodo,i. È nell'interesse dell'Italia ma anche dell'Europa"., ha affermato il Ministro sottolineando che servono ''politiche di bilancio che sostengano la crescita dove c'è lo spazio fiscale''.SulTria ha spiegato che "come previsto dal DEF, perché abbiamo avuto una serie ditributarie e non tributariee sono previste una serie dinon indifferenti, perciò dovremmo.Quindi siamo grosso modo nel braccio preventivo del Patto di stabilità".Nei confronti della Commissione europea, che ha ritenuto giustificata unaTria ha affermato che "si tratterà di vedere come spiegare, come anticipare forse" ma – ha assicurato –Parlando degliTria ha affermato che si sta lavorando a "comee come attuare lae sul taglio di altre imposte".