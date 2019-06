Stefanel, depositata istanza insolvenza per amministrazione straordinaria

Stefanel

(Teleborsa) -ha avviato l'iter per la procedura di ammissione all'amministrazione straordinaria. Il Gruppo d'abbigliamento informa che in data odierna (13 giugno 2019) è stata depositata presso il Tribunale di Treviso un’istanza di rinuncia alla procedura di concordato preventivo avviata il 14 dicembre u.s. e, parallelamente, è stataLa Società rende altresì noto che, in data 11 giugno 2019, il Consigliere Tito Berna ha rassegnato le proprie dimissioni, con decorrenza dalla data odierna, dalla carica di Amministratore non esecutivo della Società, in considerazione dell’intervenuta incompatibilità tra il mantenimento della carica di Consigliere di Stefanel S.p.A. e la propria attività di liquidatore della società correlata Legenda S.r.l.in liquidazione.Il Dott. Berna era membro del Comitato Controllo e Rischi e, alla data odierna, non detiene alcuna partecipazione nel capitale sociale della Società. A seguito della cessazione dalla carica, al Dott. Berna non verrà corrisposta alcuna indennità di fine carica o alto beneficio monetario e/o non monetario.