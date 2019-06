TerniEnergia, Softeco ottiene contratto da Commissione UE per sistema sicurezza trasporti

TerniEnergia

(Teleborsa) - Buone notizie per: la digital company, attraverso il Centro Comune di Ricerca (JRC) di Ispra,, sistema per l’analisi dell’incidentalità nei trasporti sviluppato proprio da Softeco Sismat.Il sistema ECCAIRS Reporting System è una suite di software composta da differenti applicazioni, con funzionalità avanzate realizzate per assistere gli Enti di trasporto nazionali ed europei nella raccolta, condivisione e analisi delle loro informazioni di sicurezza al fine di migliorare la sicurezza del trasporto pubblico. Nato specificatamente per il dominio dell’Aviazione, negli anni è stato usato anche in altri ambiti (Marittimo e Ferroviario), attraverso lo sviluppo del portale ERAIL per la European Railway Agency (ERA) e il consolidamento del portale EMCIP, utilizzato da quasi 30 organizzazioni europee per riportare incidenti in ambito marittimo.Il sistema consta di applicazioni Windows e Web per l’inserimento, la consultazione e la modifica di dati, di applicazioni per la creazione e gestione di tassonomie (definizioni dei dati) e di User Interface (che è quindi personalizzabile dagli utenti/organizzazioni), da un portale per il reporting da parte di privati e un portale web per la gestione di porzioni di tassonomia (es: elenco degli aeroporti di una nazione) da parte dei vari Enti. La proroga contrattuale consentirà l’ampliamento e il consolidamento delle numerose funzionalità del sistema,implementando evoluzioni tecnologiche sia in ambito desktop, sia in ambito web.